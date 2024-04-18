Финны просят вернуть в законодательство термины «мать» и «отец»

В финский парламент скоро поступит на рассмотрение предложение граждан страны. Они просят сохранить в законодательстве термины «мать» и «отец».

Петиция опубликована на официальном сайте гражданских инициатив Финляндии и набрала десятки тысяч подписей.

Активисты предложили обязать правительство вернуть термины «мать» и «отец» в нормативно-правовые акты, из которых они ранее были удалены. // фото: pixabay.com