18 апреля 2024, 11:34
Финны просят вернуть в законодательство термины «мать» и «отец»
В парламент Финляндии поступит необычная инициатива граждан
В финский парламент скоро поступит на рассмотрение предложение граждан страны. Они просят сохранить в законодательстве термины «мать» и «отец».
Петиция опубликована на официальном сайте гражданских инициатив Финляндии и набрала десятки тысяч подписей.
Активисты предложили обязать правительство вернуть термины «мать» и «отец» в нормативно-правовые акты, из которых они ранее были удалены. // фото: pixabay.com