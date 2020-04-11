Популярный в Карелии квартет «Exprompt» даст концерт в сети

Карельская филармония на своей страничке «ВКонтакте» продолжает серию трансляций «Концертов из дома». Первым свое 40-минутное выступление отважился записать на телефон в домашних условиях известный мультиинструменталист-виртуоз Михаил Тоцкий, и три с половиной тысячи человек стали зрителями вечернего воскресного концерта.

Эстафету подхватили музыканты самого популярного в республике квартета «Exprompt». Каждый из артистов записал свою партию у себя дома, потом эти записи свели в одну – и сочинения Чайковского, Стравинского, Шостаковича, Хачатуряна и других композиторов, аранжировки народной музыки прозвучат для публики.

Посмотреть концерт (12+) можно 12 апреля в 19:00 на страничке Карельской филармонии «вКонтакте»: https://vk.com/kgfptz

В филармонии заявляют, что не смирятся с отсутствием концертов: живая музыка на время уйдет в сеть, но не утратит своего очарования.

Фото с www.exprompt.ru