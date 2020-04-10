Исполнилось сто лет со дня рождения Ортьё Степанова

7 апреля исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Ортьё Степанова (1920 - 1998) - народного писателя Карелии, автора многих произведений, вошедших в сокровищницу карельской литературы.



Предлагаем вашему вниманию выпуск киножурнала "Советская Карелия", который был снят летом 1995 года в деревне Хайколя — там, где родился писатель.



Над выпуском киножурнала работали: В.Мокиль, М.Антюшова, М.Масс, А.Харламов, В.Торгаева, А.Грачев, М.Гетьман, Н.Виноградская.