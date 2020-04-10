Музей ИЗО запустил флешмоб #мыскучаемпомузею

Музей изобразительных искусств Карелии вместе с художниками республики запустил во «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Инстаграме» флешмоб.

Первыми на призыв показать, какое место музеи занимают в нашей жизни и чего музейно-культурного так не хватает во время самоизоляции, откликнулись карельские художницы Алена Голубева и Жанна Свиридникова. Девушки создали зарисовки на музейные темы, сообщает пресс-служба правительства республики.

Присоединиться к флешмобу могут все желающие. Для этого нужно просто разместить свои рисунки на своей странице в любоей из в соцсетей с хештегом #мыскучаемпомузею.

Фото: пресс-служба правительства РК