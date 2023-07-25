Популярный у петрозаводчан троллейбус поменяет маршрут

Ремонт на площади Гагарина в столице Карелии внес изменения в схему движения городских троллейбусов.

С пятницы, 28 июля, троллейбус №1 будет следовать от конечной станции «Кемской» в направлении – Кемская улица – Судостроительная улица – улица Онежской Флотилии – улица Ригачина – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – улица «Правды» – площадь Кирова – улица Куйбышева – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – Лесной проспект – Лососинское шоссе – конечная станция «Хейкконена» – Лососинское шоссе – Лесной проспект – улица Чапаева – улица Шотмана – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – улица Онежской Флотилии – Судостроительная улица – конечная станция «Кемская». Об изменениях предупредили в мэрии.

После остановки «автовокзал» пассажиров будут высаживать у дома №33 на Красноармейской улице. По измененному маршруту троллейбус будет ходить до 8 августа.

Также на этот период (с 28 июля по 8 августа) не будет работать троллейбус №8. Что касается городских автобусов, то они продолжат ездить без изменений.