Первая частная онкологическая клиника начнет работу в Петрозаводске

В Петрозаводске открывается первая в Карелии частная онкологическая клиника «Первая линия», которая планирует оказывать помощь, в том числе, по полису ОМС. В настоящий момент новое медучреждение уже получило лицензии на первичный прием онколога, на проведение анализов и проходит процедуру лицензирования в Минздраве Карелии для проведения химиотерапевтической помощи. В настоящий момент уже можно записаться на прием на сайте onko10.ru или по телефону 44-55-88.

Клиника намерена оказывать консультационную помощь, а также проводить для пациентов химиотерапию. Что важно – в том числе по полису ОМС, то есть бесплатно для пациента. Клиника сама в течение трех дней делает все анализы, потом пациент получает курс химиотерапии.

Возглавил медучреждение известный в Карелии врач-онколог Максим Подоляк. Более 10 лет он работал в онкологическом диспансере Карелии, в том числе заведующим операционным блоком. В команде врачей опытный онколог-химиотерапевт из Оренбурга, будет еще два онколога, один из которых онколог-гинеколог. Весь медперсонал имеет квалификацию и опыт работы.

У онкобольных жителей Карелии с появлением клиники появится возможность не ездить за «вторым мнением» и альтернативным лечением в Санкт-Петербург и Москву.

Помещение первой в Карелии частной онкологической клиники «Первая линия» расположено на улице Горького, 1 в Петрозаводске.



Подробнее о новой клинике можно узнать из интервью с главным врачом Олегом Подоляком.