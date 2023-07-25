Горячую воду частично отключат в двух крупных районах Петрозаводска

В двух крупных районах столицы Карелии частично будут отключать горячую воду. О грядущих неудобствах предупредили в мэрии.

С 28 июля по 7 августа горячей воды не будет на улицах Пирогова, Парковой и Высотном проезде. Неудобства для жителей связаны со строительством новой тепловой камеры в рамках подсоединения блоков «А» и «Б» межрайонной больницы.

Чиновники назвали конкретные адреса, где не будет горячей воды. Это Высотный проезд, 5-А; улица Пирогова, 2, 2-А, 4, 4-А, 6, 6-А, 12, 12-А; улица Парковая, 35, 37 с.4 и с.2. // фото unsplash.com