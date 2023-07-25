Величайшую христианскую святыню доставят в Петрозаводск

В Петрозаводск доставят мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Величайшую христианскую святыню привезут в Карелию в рамках общенациональной акции «Всероссийский молебен о Победе».

Акция стартовала в мае в Москве. До прибытия в регионы Северо-Запада святому великомученику поклонились более 350 тысяч верующих в Центральной России, на Урале и Сибири.

В Петрозаводске ковчег с мощами небесного покровителя России и русского воинства пробудет несколько дней – 9 и 10 августа. Поклониться святыне и попросить молитвенной помощи воинам можно будет в кафедральном соборе Александра Невского. Акция продлится до сентября. // фото «Православие в Карелии» предоставлено пресс-службой правительства РК