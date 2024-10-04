Популярные радиостанции остановят работу в Петрозаводске

На предстоящей неделе в Петрозаводске вновь ожидается временный уход из эфира некоторых радиостанций. Об этом информирует Радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, во вторник, 8 октября, с 8 до 13 часов прекратят вещание радиостанции «Русское радио Евразия» и «Дорожное радио».

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. // Фото: unsplash.com / Jonathan Gallegos