Жителям Карелии рассказали, где сделать флюорографию в выходной

В ближайшее воскресенье, 6 октября, любой взрослый житель Карелии сможет бесплатно и без записи сделать флюорографию в республиканском противотуберкулезном диспансере на улице Соломенской. Об этом сообщил глава Минздрава РК Михаил Охлопков.

Прием пациентов будет вестись с 11 до 13 часов. Результаты исследования будут размещены в электронной карте посетителя через три рабочих дня. При наличии изменений в легких с пациентом свяжется врач.

Охлопков также напомнил, что в обычные будние дни сделать флюорогафию можно с 14 до 19 часов в том же учреждении. // Фото со страницы Михаила Охлопкова, vk.com