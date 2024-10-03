В домах потеплеет не сразу, в некоторых уже начались ремонты

Жилой фонд Петрозаводска начали подключать к теплу 2 октября. Но уже начались ремонты.

В РКС-Петрозаводск сообщили, что ограничено теплоснабжение домов на улице Сегежская, 1, 3, 5; Пионеров, 6, 8; Луначарского, 65; Первомайском проспекте, 30, 32; Петрозаводском шоссе, 8, 12. По этим адресам ведутся внеплановые ремонтные работы.

В компании сообщили, что проводят регулировку гидравлического режима: «Процесс регулировки и выхода систем теплоснабжения на нужные параметры занимает около 5 дней».

Петрозаводчанам также предложили обращаться в УК, ТСЖ по вопросам подачи тепла в многоквартирные дома. // фото «Петрозаводск говорит»