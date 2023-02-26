Понедельник в Карелии тоже будет морозным

Облачно с прояснениями будет в Карелии 27 февраля. Местами ожидается небольшой снег, гололедица на дорогах. Ночью ветер западный и северо-западный, днем юго-западный, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ночью температура воздуха будет составлять -12, -17 градусов, а на севере региона местами -20, -25 градусов. Днем теплее - 0, -5 градусов, местами до -8 градусов.

В Петрозаводске в понедельник без существенных осадков, гололедица, переменная облачность. Температура воздуха ночью опустится до -12, -14 градусов, днем будет -3, -5 градусов. // фото: Rawpixel/ freepik.com