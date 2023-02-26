О штормовом ветре предупредили жителей Карелии

Местами в Карелии 26 февраля ожидается очень сильный ветер. Об этом предупредила ЕДДС Петрозаводска, ссылаясь на прогноз Карельского ЦГМС.

Судя по данным синоптиков, неблагоприятное погодное явление должно прийти в 11-14 часов в воскресенье. Его можно ждать в южных районах республики, в том числе в Петрозаводске.

Северо-восточный и северный ветер усилится. Его порывы могут достигать 15 м/с. // фото: freepik.com