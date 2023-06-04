Понедельник начнется с проверок на дорогах

Массовые проверки автомобилистов пройдут в Петрозаводске 5 и 6 июня. Об этом предупредили в Госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали, что за четыре месяца в столице Карелии официально произошло шесть дорожных аварий, в которых девять человек получили травмы и двое погибли. В сравнении с прошлым годом количество происшествий возросло в несколько раз.

Для предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, в начале недели будут проводить рейд «Контроль трезвости». // фото пресс-службы Госавтоинспекции города