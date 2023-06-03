Российских водителей будут наказывать рублем за шиповку летом

В России с 1 сентября вступит запрет на использование шипованной резины в летние месяцы и отсутствие зимних шин зимой.

В перечень неисправностей и условий, при которых запрещено эксплуатировать транспортные средства, внесено использование «шин с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа)», а также отсутствие «зимних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль)», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление федеральных властей.

Отвечать придется и в том случае, если зимние шины и шипованная резина установлены не на каждое из колес машины. Запрещено также использовать шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем.

Запрещено использовать шины с повреждениями и управлять транспортом хотя бы без одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес. Автомобилистов смогут наказывать рублем и при неисправности антиблокировочной системы (ABS).

Ответственность предусмотрена статьей 12.5 КоАП РФ, которая определяет в качестве наказания штрафы от 500 рублей.