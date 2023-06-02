На подъездах к двум поселкам в Карелии уложили новый асфальт

Новый асфальт появился на подъездах к поселкам Ковера и Обжа в Олонецком районе. Об этом рассказали в карельском Минтрансе.

Специалисты срезали старый асфальт и восстановили верхние изношенные слои на автодорогах регионального значения.

«Общая протяженность ремонтируемого участка к поселку Ковера – 1 км, к поселку Обжа также 1 км», - сообщили в ведомстве. Дорожники также провели работы по устройству обочин. // фото VK-паблик Минтранса РК