23 декабря 2020, 07:27
Помощь спасателей потребовалась на месте ДТП в Петрозаводске
По сообщению из соцсетей, легковой автомобиль влетел в прицеп на Ригачина
Авария с участием двух транспортных средств произошло на улице Ригачина у дома №22 в Петрозаводске ночью 22 декабря. Об этом сообщает МЧС.
В 22:35 семь человек пожарно-спасательных подразделений привлекались для ликвидации происшествия.
По сообщению читателей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», в темное время суток легковой автомобиль врезался в прицеп. (фото 1obl.ru)