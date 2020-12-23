Помощь спасателей потребовалась на месте ДТП в Петрозаводске

Авария с участием двух транспортных средств произошло на улице Ригачина у дома №22 в Петрозаводске ночью 22 декабря. Об этом сообщает МЧС.

В 22:35 семь человек пожарно-спасательных подразделений привлекались для ликвидации происшествия.

По сообщению читателей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», в темное время суток легковой автомобиль врезался в прицеп. (фото 1obl.ru)