Пешехода жестко сбили на Чапаева в Петрозаводске

Легковой автомобиль сбил пешехода 22 декабря в 19:35 на пешеходном переходе в районе автовокзала Петрозаводска, сообщает dtpptz.ru. Автонаезд запечатлела камера видеонаблюдения компании «Сампо.ру».

Судя по кадрам, мужчина переходил улицу Чапаева на запрещающий сигнал светофора. Легковой автомобиль двигался со стороны Шотмана на разрешающий сигнал светофора. Пешеход перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Пострадавшео увезли на скорой.