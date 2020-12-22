Сегодня вечером в Кондопоге произошло загадочное ДТП

22 декабря в 17:36 пожарно-спасательное подразделение Кондопожского района привлекалось для ликвидации последствий происшествия – наезда автомобиля на пешехода, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

ДТП произошло в городе Кондопога на улице Пролетарской у дома № 14. На место выехали четверо пожарных спасателей на спецмашине. Сообщалось, что информация о пострадавших уточняется.

Однако, благодаря камере слежения компании Ситилинк, мы видим, что в указанное время и в указанном месте произошло ДТП другого рода. Автомобиль притормозил на переходе, пропуская пешехода, и ему в корму въехал другой, водитель которого не соблюдал безопасную дистанцию и не успел затормозить. На видео видна карета скорой помощи.

Возможно, в сообщение вкралась неточность, мы попытаемся найти дополнительные материалы по этому происшествию.

Фото – скриншот с видео.