В Петрозаводске завершено расследование убийства мужчиной родственницы

Закончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в декабре 2019 года молодой человек, находясь в квартире своей родственницы в городе Петрозаводске, в ходе ссоры нанес ей травмы, от которых женщина скончалась. После этого обвиняемый предпринял меры к сокрытию тела потерпевшей и вывез его в лес, где и спрятал.

В течение полугода убийство оставалось не раскрытым, но благодаря грамотной работе, проведенной следователями и сотрудниками уголовного розыска, обвиняемый был установлен и задержан.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Фото с сайта vmo24.ru