Из Заречного вывезли емкости с нефтепродуктами, вытекшими этим летом

Из поселка Заречный, относящегося с Костомукшскому городскому округу, вывезли емкости с нефтепродуктами, утечка которых произошла летом, сообщает паблик «Газета «Новости Костомукши».

«Петрозаводск говорит» писал об этом чрезвычайном происшествии. На территории населенного пункта проводились земляные работы. Техника повредила емкость, на ней образовалась трещина из которой и произошла утечка. Около 200 литров вытекло на землю, пропитав грунт.

Делом заинтересовались прокуратура и карельское управление Росприроднадзора, в результате чего арендатор участка был оштрафован за порчу земель и нарушение правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами.

И вот, 21 декабря, из Заречного вывезли емкости с вытекшими нефтепродуктами, которые отправятся на утилизацию за пределы Карелии. Мероприятия по окончательной уборке территории продолжаются.

Фото из группы «Газета «Новости Костомукши»