Мужчина не запер автомобиль и лишился самого дорогого

27-летний водитель-экспедитор из Петрозаводска опбратился в полицию и рассказал, что у него похитили сумку с документами и ключами, сообщает МВД Карелии.

Пока он разгружал автомобиль у магазина, в незакрытую кабину проник неизвестный, который и украл имущества на 3 500 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – 30-летний житель столицы Карелии. По словам подозреваемого, он увидел, что водитель оставил машину без присмотра, и воспользовался моментом для кражи. Вещи он выбросил, а наушники оставил себе.

Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

Фото с сайта severlogistik.ru