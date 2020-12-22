Мошенники обманули нескольких жителей Карелии в соцсетях

В полицию Кондопожского района обратилась 60-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в соцсети ей написала подруга из Вологодской области и предложила поучаствовать в акции от банка - якобы тот раздает по пять тысяч рублей своим клиентам. Жительница Карелии согласилась. Она сообщила знакомой данные своей карты и пароли из СМС сообщений. Со счета после этого списалось 25 тысяч рублей. Собеседница заверила, что так и должно быть, и позже деньги вернутся. На этом связь оборвалась. Тогда потерпевшая позвонила подруге. Та сообщила, что ни в каких соцсетях с ней не общалась. Тогда наша землячка поняла, что ее обманули мошенники.

По такой же схеме лишились денег 37-летняя жительница Олонецкого района и 62-летняя пенсионерка из Питкяранты.

Полиция проводит проверку всех сообщений. Фото myseldon.com