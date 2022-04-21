Помидоры, капуста, телевизоры и смартфоны подешевели в Карелии

Шампунь, некоторые овощи и фрукты подорожали в Карелии за неделю, но некоторые товары подешевели. О том, как изменились цены на товары с 9 по 15 апреля, рассказали специалисты Карелиястат в своем еженедельном отчете.

За это время сильно подешевели помидоры – сразу на 10,5%, также изрядно «схуднула» белокочанная капуста - 5,2%, компанию овощам составили яблоки, которые подешевели на 3,8%. При этом подорожали бананы на 4,5%, свежие огурцы – 3,9%. Подорожала пшеничная мука (3,4%), масло сливочное (2,9%), рыба мороженая неразделанная (2,6%).

На 3,3% подешевела полукопченая и варено-копченая колбаса, свинина (кроме бескостного мяса) – 2,3%, сыр (1,9%). Из других товаров подорожали шампунь (6,1%), мужские майки, футболки (5,8%), зубная паста (2,5%).

Подешевели смартфоны, телевизоры, джинсы для школьников. Подорожал валидол, но подешевели аллохол, анальгин и корвалол. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)