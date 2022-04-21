21 апреля 2022, 07:05
Экономика

Запреты сняты: где в Петрозаводске продают доллары и евро?

Журналист проверил, можно ли в карельской столице купить в банках валюту

Накануне туристического сезона, когда отдельные граждане, несмотря ни на что, все же намерены выехать за пределы нашей родины, закономерно возникает вопрос, чем расплачиваться за границей? Когда банковские карты, выпущенные в России, после пересечения границы оказываются в большинстве случаев бесполезным кусочком пластика, остается только наличная валюта.

Если у вас не было валютных накоплений, то временное ограничение на продажу долларов и евро гражданам, которое с 9 марта было введено в России, фактически ставило крест на поездку за границу. Либо толкало граждан на «черный рынок».

С 18 апреля Центробанк России вновь разрешил российским банкам продавать населению иностранную валюту.

Журналист нашего издания попытался приобрести в банках Петрозаводска доллары и евро. Что из этого вышло, читайте в нашем репортаже.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
новости петрозаводска
банковские карты
черный рынок
центробанк России
валюта
еро
доллары