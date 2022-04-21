Запреты сняты: где в Петрозаводске продают доллары и евро?

Накануне туристического сезона, когда отдельные граждане, несмотря ни на что, все же намерены выехать за пределы нашей родины, закономерно возникает вопрос, чем расплачиваться за границей? Когда банковские карты, выпущенные в России, после пересечения границы оказываются в большинстве случаев бесполезным кусочком пластика, остается только наличная валюта.

Если у вас не было валютных накоплений, то временное ограничение на продажу долларов и евро гражданам, которое с 9 марта было введено в России, фактически ставило крест на поездку за границу. Либо толкало граждан на «черный рынок».

С 18 апреля Центробанк России вновь разрешил российским банкам продавать населению иностранную валюту.

Журналист нашего издания попытался приобрести в банках Петрозаводска доллары и евро. Что из этого вышло, читайте в нашем репортаже.