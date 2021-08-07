Получить «арктический гектар» захотели почти две тысячи человек

На получение бесплатного "арктического гектара" поступило около двух тысяч заявок. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с РИА Новости.

По словам чиновника, По состоянию на 6 августа подано 1953 заявления на земельные участки в Арктической зоне. Из них в Мурманской области — 1006, в Архангельской области — 559, в ЯНАО — 243, в Карелии — 123 заявления.

Министр уточнил, что большинство заявителей — это граждане в возрасте от 26 до 50 лет. На эту возрастную группу приходится более 76 процентов от всех заявлений. Еще около 13 процентов заявок подали молодые люди в возрасте до 25 лет и около десяти процентов — граждане от 51 года, заключил собеседник агентства. // Фото Pexels с сайта Pixabay