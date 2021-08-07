Путин поручил ввести льготную ипотеку на частные дома

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. Правительство страны уже получило такое поручение, сообщает ТАСС.

– Что касается ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение. Можно считать, что решение уже принято,

– заявил Путин на встрече с рабочими в Башкирии.

Льготная ипотека на ИЖС может быть использована и для приобретения жилья, и для его строительства. Однако, уточнил президент, во втором случае необходимо заключить соответствующий договор подряда либо с каким-то юридическим лицом либо с частным предпринимателем. Вопрос должен быть проработан до 1 декабря.

Ранее портал «Петрозаводск говорит» рассказывал, с какими трудностями сталкиваются жители Карелии при попытке получить участок для индивидуального строительства.