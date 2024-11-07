Полторы тонны красной икры похитили с завода на Камчатке

На фоне слухов о грядущем подорожании на Камчатке с завода похитили полторы тонны красной икры. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным его источника, в ночь на воскресенье двое злоумышленников в масках проникли на склады компании «Асуас». Они дождались, когда охранник уснет, после чего взломали замок и забрали крупную партию икры нерки, кеты и горбуши. Покинув склад, грабители беспрепятственно прошли мимо все еще спящего охранника.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере». Им может грозить до 10 лет лишения свободы. // фото: pexels.com