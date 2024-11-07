Появились подробности столкновения на Ключевой

Участниками аварии на перекрестке Репникова и Антонова в столице Карелии стали автомобили «Киа» и «Рено Логан». В ГАИ уточнили, что аварию спровоцировал начинающий водитель, права он получил неделю назад. В ДТП пострадала женщина-пассажир одной из иномарок.

В дорожной полиции установили, что 18-летний водитель автомобиля «Киа» при выполнении левого поворота проехал на запрещающий сигнал светофора – дополнительная секция была выключена. Итог – столкновение с «Рено», который двигался прямо.

В результате 36-летняя пассажир «Рено» получила телесные повреждения, ей назначили лечение. // фото пресс-службы ГАИ