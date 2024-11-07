На пустынном перекрестке ночью столкнулись два автомобиля

Авария произошла сегодня ночью на пересечении улиц Репникова и Антонова в Петрозаводске.

На пустынном перекрестке в 00:55 столкнулись два легковых автомобиля. Один двигался прямо, а другой совершал поворот или разворачивался. Момент столкновения запечатлела городская камера CityLink.

После удара одну из машин развернуло, она покатилась задом, остановившись лишь, когда докатилась до бордюра. // фото стоп-кадр