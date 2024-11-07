Командировочного в Карелии обманули интернет-мошенники

Мурманчанин приехал в командировку в Петрозаводск и лишился денег. Интернет-мошенники обманули 43-летнего мужчину довольно стандартным способом, сообщили в МВД Карелии.

Он хотел купить на маркетплейсе смартфон, но гаджет стоил слишком дорого. Тогда командировочный нашел в интернете объявление об услуге. Товар предлагали выкупить со скидкой, а потом прислать клиенту.

Мужчина тут же связался с разместившей объявление девушкой и отправил ей артикул интересующего товара. Та пояснила, что сотовый телефон за 33 900 рублей будет стоить почти в два раза меньше. Но деньги нужно перевести ей.

Она предоставила покупателю положительные отзывы клиентов, некоторым из них северянин написал лично. Все подтвердили, что получили товары по скидкам.

Но когда мужчина перевел 18 200 рублей, то девушка просто исчезла. Естественно, гаджет ему не прислали, полиция сейчас проводит проверку. // фото: pexels.com