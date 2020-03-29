Поликлиники Петрозаводска перешли на новый режим работы

Эпидемия COVID-19 перевернула жизнь миллионов людей в разных странах. Карелия считается пока относительно безопасным островком на карте России. Если, конечно, верить официальной статистике. Но, очевидно, что и жителям нашей республики в самое ближайшее время придется пережить непростые времена.

Насколько петрозаводские поликлиники готовы к наступлению коронавируса и как они перестраивают свою работу в новых условиях? Журналист нашего издания побывал в петрозаводской поликлинике № 3, расположенной на Первомайском проспекте, чтобы понять, как врачи выстраивают новую «линия поведения», и что делать старым и больным.

Центральный вход в поликлинику № 3 оказался закрыт. Заместитель главного врача Татьяна Семенова рассказала, что ремонт начался одновременно со стартом антикоронавирусных мероприятий. В поликлинике организовано два входа, один из которых предназначен только для людей с симптомами простудных заболеваний и повышенной температурой.

На входе пациентов встречали две студентки медицинского колледжа, которые измеряли всем входящим температуру. Алиса и Катя рассказали, что дежурят в поликлинике вот уже несколько дней по четыре часа. На входе находится и дозатор с дезинфицирующим средством для обработки рук.

Для того чтобы разделить потоки пациентов и максимально изолировать граждан с повышенной температурой, в поликлинике полностью перекрыли одну из лестниц. Те, кто пришел с симптомами простуды, сразу попадают в просторное помещение, где постоянно дежурит врач. Здесь, рассказала Татьяна Семенова, есть возможность взять мазки для исследования на коронавирус.

- В этом помещении проводится усиленная обработка дезинфицирующими средствами каждые два часа,

- заметила заместитель главного врача.

Пациентам с повышенной температурой не нужно обращаться в регистратуру, их карточки сотрудники поликлиники сами доставляют врачу. Кабинет работает без перерыва на обед с 8.30 до 19.00. Пока очереди нет. 26 марта, к примеру, за день обратились 20 человек, которые испытывали недомогание.

Поначалу, призналась заместитель главного врача, с масками и одноразовыми перчатками было сложновато, но сейчас поставки начались, и поликлиника снабжена и масками, и перчатками, и антисептическими средствами. На лицах большинства медицинских работников поликлиники были обычные медицинские маски. А вот продукцию карельского УФСИН я заметила только у главной медицинской сестры Елены Астафьевой. Она объяснила, что, наряду с медицинскими масками, в поликлинику поступили и бытовые, производство которых началось в карельских колониях.

- Приходится выходить из положения, с масками у всех проблемы. Бытовые маски к нам поступили в достаточном количестве. Мы их предварительно обязательно стерилизуем. Маски мы меняем каждые два часа, - сказала Елена Астафьева.

Врачи говорят, что в последнее время в поликлинике пациентов заметно поубавилось. Полностью прекращена и вакцинация, и диспансеризация. Но, конечно, очереди к терапевтам все равно остались.

С 30 марта, когда в стране начнется нерабочая неделя, поликлиники будут функционировать в обычном режиме.

Татьяна Семенова призналась, что очень тяжело было работать в первые дни после праздника 8 марта.

- На праздники очень много людей выехало в Финляндию. Тогда еще не было запрета. А потом у них началась паника, к нам на горячую линию поступало море звонков от граждан, которые спрашивали, что им теперь делать,

- вспомнила Татьяна Сергеевна.

В поликлинике ведется специальный журнал, куда заносятся данные обо всех прибывших из-за границы — фамилия, дата прибытия в Россию, откуда и каким транспортом прибыл, телефон, место фактического проживания. Данные в журнал заносятся по информации самих граждан, которые обращаются в поликлинику.

По словам заместителя главврача, всем, кто был на карантине и нуждался в больничном, без проблем выдавались листки нетрудоспособности как в электронном виде, так и в бумажном, если на этом настаивал гражданин. Тем, у кого карантин закончится буквально на днях, передача бумажных листков нетрудоспособности будет организована с помощью волонтеров.

По данным на 27 марта, на самоизоляции на территории, подведомственной поликлинике № 3, находились 187 человек, из которых у 43 граждан уже истекли необходимые две недели, и они вышли из карантина.

На 11 день у всех прибывших из других стран берут мазки на коронавирус. Тем, кто прибыл из-за границы с признаками заболевания, исследования делают в 1, 5 и 10 день. При выявлении пневмонии тест на коронавирус делают в обязательном порядке и пытаются человека тут же госпитализировать. Если пациент отказывается от госпитализации, то, по словам Семеновой, врачам приходится нелегко, так как каждый день приходится контролировать состояние больного.

Буквально 25 марта в поликлинику стали поступать и списки граждан, которые недавно пересекли границу. 26 марта удалось выявить шесть граждан, которые не самоизолировались. Сотрудники поликлиники регулярно обзванивают их, предупреждая об ответственности за несоблюдение карантина.



- Мы пытаемся убедить граждан самоизолироваться, взываем к совести, пугаем штрафами. Заставить мы их не можем. Видимо, нужны какие-то дополнительные строгие меры. Нам даже иногда поступают звонки от людей, которые жалуются на соседей, вернувшихся из-за границы, но продолжающих ходить на работу. К сожалению, порой наши пациенты посмеиваются, не верят в угрозу заражения, - сказала Татьяна Семенова.

Одна из самых уязвимых групп — это пожилые люди старше 65 лет и инвалиды. В последнее время льготные категории граждан вновь стали жаловаться на дефицит бесплатных лекарственных препаратов. Не секрет, что для получения льготных лекарств человеку порой нужно несколько раз прийти в поликлинику. Некоторые препараты требуют согласования с медицинской комиссией, и гражданину приходится наносить дополнительный визит в медицинское учреждение, которое теоретически находится в зоне повышенного риска.

Татьяна Семенова рассказала, что буквально 20 марта поступил приказ Минздрава России, в котором указано, что льготные препараты необходимо выдавать на срок не менее 60 дней.

- После выхода этого приказа мы перестроили работу с льготными категориями граждан. Любой льготник теперь может позвонить в регистратуру и сообщить, что ему нужны рецепты на определенные препараты. Наши сотрудники записывают фамилию человека и перечень необходимых препаратов. В тот же день до 15 часов дня в регистратуре формируются списки. Затем старшая сестра терапевтического отделения забирает журнал и распределяет заявки по участковым врачам. Участковые врачи в течение трех суток должны выписать препараты. Порой нужно время, чтобы найти карточку пациента, если она находится у него на руках. После того, как рецепт выписан, он вновь попадает в регистратуру. Причем рецепты распределены по времени поступления заявки. Пациент звонит, называет дату обращения, и ему сообщают, что рецепты можно забрать. Если речь идет о пожилых гражданах, то забрать рецепты можно через родственников. Наши регистраторы обязательно уточняют, может ли человек сам или с помощью родственников забрать рецепты. Если человек не в состоянии сам добраться, то мы подключаем волонтеров, которые доставляют рецепты по домашнему адресу пациента. Специально выделена отдельная группа льготников старше 70 лет, которым самим трудно передвигаться и некому помочь. Волонтеры будут получать препараты в аптеках и доставлять таким людям на дом,

- рассказала Татьяна Семенова.

Телефон в регистратуре поликлинике № 3, по которому можно заказать рецепты, — 8 (8142) 70 11 21. Заявки поликлиника принимает с 25 марта.

Для граждан старше 65 лет в поликлинике разработан специальный опросник, помогающий определить, в какой конкретно помощи нуждается пациент. Волонтеры сейчас обзванивают граждан и уточняют конкретную ситуацию по каждому гражданину.

- А как вы сами оцениваете опасность коронавируса? Ведь врачи — в зоне особого риска, - не удержалась я от вопроса, который сегодня волнует большинство россиян.

- Я пережила несколько этапов. Когда стали приходить первые новости из Уханя, казалось, что это далеко и не с нами. Потом появился страх, страх за родственников, родителей, детей. Когда пошла работа почти в круглосуточном режиме, я поняла, что устала бояться. Сейчас воспринимаю ситуацию такой, какая она есть. Бояться нам некогда, - улыбнулась Татьяна Семенова.

Антонина Кябелева