Полиция завершила поиски пропавшей в Петрозаводске девочки

В Петрозаводске завершены поиски 14-летней девочки, объявленной сегодня утром в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Напомним, девушка-подросток вчера вечером ушла из дома и не вернулась. Полицейские предполагали, что она может находиться на Октябрьском или в Центре.

В МВД заявили, что девочка найдена. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет. Где именно был ребенок, стражи порядка не уточняют.