08 июля 2020, 19:03
Полиция завершила поиски пропавшей в Петрозаводске девочки
В исчезновении в столице Карелии 14-летнего подростка не обнаружили криминальной составляющей
В Петрозаводске завершены поиски 14-летней девочки, объявленной сегодня утром в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Напомним, девушка-подросток вчера вечером ушла из дома и не вернулась. Полицейские предполагали, что она может находиться на Октябрьском или в Центре.
В МВД заявили, что девочка найдена. Криминальной составляющей в ее исчезновении нет. Где именно был ребенок, стражи порядка не уточняют.