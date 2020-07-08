Площадь Гагарина в Петрозаводске преобразилась

На 36 объектах в центре Петрозаводска продолжается ремонт фасадов зданий, приуроченный к столетию Карелии. Работы ведутся под контролем мэрии, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, например, фасады домов на площади Гагарина теперь окрашены в терракотовый цвет. Здания украсят подсветкой, на домах установят водосточное оборудование, фасады покроют антивандальным материалом. По мнению архитекторов, новый облик площади Гагарина станет запоминающейся визитной карточкой Петрозаводска.

Всего в городе в этом году приведут в порядок фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центре. Работы планируется завершить к середине сентября.