1 сентября пройдет без традиционных линеек

Школьные линейки, которые проходят 1 сентября, в этом году состоятся в измененном формате, сообщает ТАСС.

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

"Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс"

При этом чиновник не уточнил, что именно он имеет в виду.

Министр подчеркнул, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса, а Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса. Так что елок видимо тоже не будет.