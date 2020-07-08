08 июля 2020, 17:49
Подозреваемые в совершении преступлений разыскиваются в Карелии
Республиканским правоохранительным органам требуется помощь бдительных граждан
Два молодых человека, подозреваемых в совершении преступлений, разыскиваются в Карелии, сообщает пресс-центр МВД по РК.
1. Сотрудниками ОМВД России по Олонецкому району разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, Панфилов Максим Дмитриевич 1990 года рождения. Житель Олонца, в настоящий момент может находиться в Мурманске.
2. Сотрудниками ОМВД России по Олонецкому району разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, Бибиков Сергей Тимофеевич 1993 года рождения. Зарегистрирован в деревне Речная Сельга Олонецкого района.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: 02 или 112.