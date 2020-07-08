Подозреваемые в совершении преступлений разыскиваются в Карелии

Два молодых человека, подозреваемых в совершении преступлений, разыскиваются в Карелии, сообщает пресс-центр МВД по РК.

1. Сотрудниками ОМВД России по Олонецкому району разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, Панфилов Максим Дмитриевич 1990 года рождения. Житель Олонца, в настоящий момент может находиться в Мурманске.

2. Сотрудниками ОМВД России по Олонецкому району разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, Бибиков Сергей Тимофеевич 1993 года рождения. Зарегистрирован в деревне Речная Сельга Олонецкого района.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: 02 или 112.