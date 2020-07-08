В поселке Шуя открываются новые ясли

Восемьдесят малышей возрастом от 1 до 3-х лет смогут посещать дошкольное учреждение в карельском поселке с сентября. Это позволит ликвидировать очередь в детский сад для жителей Шуйского сельского поселения. Помимо детей из Шуи, сюда будут ходить малыши из ближайших населенных пунктов – Бесовца и Верховья.

Строительство яслей в Шуе осуществлено в рамках нацпроекта «Демография». Федеральные власти выделил на строительство 45 млн. рублей. Еще 20 млн. добавил республиканский бюджет.