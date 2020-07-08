08 июля 2020, 17:31
Общество

В поселке Шуя открываются новые ясли

Здание уже построено, отделано и подключено к сетям. Сейчас его оснащают мебелью и другим оборудованием

Восемьдесят малышей возрастом от 1 до 3-х лет смогут посещать дошкольное учреждение в карельском поселке с сентября. Это позволит ликвидировать очередь в детский сад для жителей Шуйского сельского поселения. Помимо детей из Шуи, сюда будут ходить малыши из ближайших населенных пунктов – Бесовца и Верховья.

Строительство яслей в Шуе осуществлено в рамках нацпроекта «Демография». Федеральные власти выделил на строительство 45 млн. рублей. Еще 20 млн. добавил республиканский бюджет.

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Метки: 
Карелия
поселок Шуя
Шуя
Прионежский район
детский сад
ясли
#строительство
«Демография»
Демография
очередь в детсад
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