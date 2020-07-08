Во дворе обычной «хрущевки» в Петрозаводске сделали «царский» ремонт

В доме всего 69 квартир, но умело подготовленные документы, и списание денег за капремонт помогло жителям дома №3 на улице Репникова отремонтировать двор. Заменили асфальтовое покрытие, провели снос старых деревьев, установили дополнительные светильники, расширили карман для автомобилей. Граждане сами принимали участие в разработке плана работ.

«Залогом успеха для реализации программы «Комфортная городская среда» является активность неравнодушных граждан. Только благодаря их сплочению возможно привести данную программу в действие»,

- заметил депутат Петросовета Александр Антипов.

Серьезно помогала и управляющая компания ООО «Профессионал». Надо заметить, что побеждают те дома, где в работу профессионально включаются управляющие компании – готовят бюллетени, обходят квартиры (в голосовании приняло участие более 80% жителей). Потом надо еще все корректно оформить. Заслуга их существенна.