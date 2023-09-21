Полиция в Карелии гналась за автобусом и вернула вещи пенсионерке

Пенсионерка отправилась на автобусе из Петрозаводска в Питкяранту и попала в сложную ситуацию. Она вышла на остановке в Колатсельге подышать воздухом, а водитель уехал, сообщили в МВД Карелии.

Шофер не заметил, что бабушки нет в салоне, и отправился по маршруту с ее вещами. Пенсионерка позвонила в полицию и рассказала о случившемся, она была очень взволнована.

На помощь ей пришли два участковых из Пряжинского и Питкярантского районов. Сотрудник полиции из Пряжи Алексей приехал в Колатсельгу, успокоил женщину и помог ей сесть на автобус, следующий до Питкяранты.

Полицейский из Питкяранты Денис Потеев догнал первый автобус и забрал из салона вещи пенсионерки. Она позднее обратилась в отделение полиции в Питкяранте и забрала свои вещи. Женщина поблагодарила сотрудников МВД. // фото: pixabay.com