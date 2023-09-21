Петрозаводчанин прописал в своей квартире 13 мигрантов

Мужчина в Петрозаводске решил заработать на мигрантах – прописывал их в своей квартире и брал за это деньги. Обман раскрылся, жителя карельской столицы оштрафовали, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Иск в суд подала прокуратура – потребовала признать сделки ничтожными. Хозяин квартиры осознавал, что прописанные люди не будут у него жить.

Суд взыскал полученные за незаконную регистрацию деньги в доход государства. Общая сумма составила 12 500 рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»