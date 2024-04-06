Полиция проверяет «изгоняющих дьявола» из россиян мужа с женой

Называющими себя экзорцистами мужем с женой заинтересовались полицейские в Башкирии. Супруги поджигают людей, якобы изгоняя из них дьявола, передает Telegram-канал SHOT.

Пугающие сеансы 25-летняя женщина и ее муж проводят в Октябрьском. Они арендовали офис и берут за один сеанс 40 тысяч рублей. Дама называет себя «белой ведьмой».

Ритуал предполагает, что человека обливают спиртом и поджигают, а потом ведут с ними беседы. В списке услуг есть также обучение «искусству экзорцизма», однодневный курс стоит 160 тысяч рублей.

В полицию обратились подписчики, которые увидели в интернете страшные видео с подожженными людьми. // фото: freepik.com