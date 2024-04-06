Легковушка перевернулась после ДТП в Кемском районе

Утром 6 апреля на территории Карелии произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, сообщили в ОПС по Кемскому району.

Авария случилась в 09:02 на 921-м километре федеральной автодороги «Кола». Один из автомобилей в результате ДТП вылетел в кювет и опрокинулся.

Последствия ЧП ликвидировали пятеро сотрудников пожарной части № 22 на автоцистерне. О пострадавших не сообщается. // ОПС по Кемскому району/ВКонтакте