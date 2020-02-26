26 февраля 2020, 16:20
Полиция просит помочь с поисками подозреваемого в краже мужчины
МВД по РК опубликовало видеозапись, на которой запечатлен возможный подозреваемый в хищении 15 тысяч рублей
Мужчина под предлогом размена денег похитил 15 тысяч рублей. О преступлении в полицию Прионежского района сообщил оператор автозаправочной станции.
Подозреваемого объявили в розыск. Также МВД опубликовало видеозапись, на которой запечатлен подозреваемый в краже.
По сведениям полиции, мужчина может находиться в Петрозаводске, а также в других районах Карелии.
Информацию о подозреваемом просят сообщать по телефонам: +7(8142) 73-90-22, 57-96-16 или 02 (с мобильного – 102).