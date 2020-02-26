Экс-руководитель фирмы осужден за взятку сотрудникам Управтодора

Петрозаводский городской суд признал бывшего руководителя фирмы виновным в даче взяток сотрудникам Управтодора Карелии. Речь идет о шести преступлениях.

По сообщению прокуратуры, гендиректор организации в 2015-2017 годах передал должностным лицам Управтодора более двух миллионов рублей в качестве взяток. В свою очередь сотрудники управления должны были принимать выполненные фирмой работы в рамках госконтрактов по содержанию дорог. А также не предъявлять претензии и штрафы к подрядчику.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в шесть миллионов рублей.