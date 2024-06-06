Полиция появилась на пороге квартиры подозреваемой в краже женщины

Подозреваемая в краже 31-летняя петрозаводчанка набрала корзину продуктов и ушла из магазина, не заплатив. Управляющий торговой точки сообщил в полицию о краже. Ущерб превысил 5500 рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Оперативники вышли на след предполагаемой злоумышленницы. Ранее женщину уже судили за аналогичные преступления.

«Полицейские выехали по вероятному месту проживания женщины и задержали ее»,

- сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Женщина успела съесть часть похищенного. Вину она признала. // фото «Петрозаводск говорит»