Из домов петрозаводчан с приходом тепла начали пропадать велосипеды

42-летняя петрозаводчанка обратилась в полицию после пропажи двух велосипедов. Велосипеды они хранила в подъезде дома на набережной Варкауса, но противоугонные средства не использовала. В какой-то день велосипеды пропали. Ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

Оперативники установили причастного к краже. 44-летний сегежанин приходил в дом потерпевшей в гости. Мужчина ранее уже был судим. Похищенные велосипеды он успел сбыть. Полиция возбудила уголовное дело о краже. // фото freepik.com/ Jcomp