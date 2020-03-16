Полиция Петрозаводска разыскиваем мужчину подозреваемого в краже

Мужчина в Петрозаводске украл велосипед из подъезда. Подозреваемый в краже разыскивается полицией, сообщает пресс-центр МВД по РК. Мужчину прост узнать по видео.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность мужчины. Он подозревается в совершении кражи велосипеда из подъезда жилого дома вблизи пересечения проспекта Ленина и улицы Антикайнена»,

– говорится в сообщении.

Любую достоверную информацию о разыскиваемом можно сообщать по телефонам: +7-911-426-81-77, +7-960-213-80-73. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске разыскиваются мужчины причастные к краже в магазине бытовой техники.