Мужчин причастных к краже разыскивают в Петрозаводске

Полиция карельской столицы разыскивает двух мужчин, подозреваемых в краже в одном из сетевых магазинов бытовой техник. Где конкретно произошло преступление, не сообщается. Размещено видео подозреваемых.

«Любую достоверную информацию о разыскиваемых можно сообщать по телефонам: +7-911-426-81-77, +7-960-213-80-73»,

– говорится в сообщении пресс-центра МВД по республики Карелия.

Конфиденциальность гарантируется.