16 марта 2020, 10:52
Мужчин причастных к краже разыскивают в Петрозаводске
Полиции карельской столицы требуется помощь бдительных граждан
Полиция карельской столицы разыскивает двух мужчин, подозреваемых в краже в одном из сетевых магазинов бытовой техник. Где конкретно произошло преступление, не сообщается. Размещено видео подозреваемых.
«Любую достоверную информацию о разыскиваемых можно сообщать по телефонам: +7-911-426-81-77, +7-960-213-80-73»,
– говорится в сообщении пресс-центра МВД по республики Карелия.
Конфиденциальность гарантируется.