Водитель иномарки сбил ребенка в Сортавале

Водитель автомобиля «Шевроле Ланос» совершил наезд на восьмилетнего ребенка. Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, в 14:05 у дома № 29 по улице Карельской в городе Сортавале.

«38-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости»,

- уточняется в сводке ГИБДД.

Девочка получила травмы. Она была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.