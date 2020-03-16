16 марта 2020, 10:20
Водитель иномарки сбил ребенка в Сортавале
Девочка, перебегавшая дорогу вне пешеходного перехода, получила травмы
Водитель автомобиля «Шевроле Ланос» совершил наезд на восьмилетнего ребенка. Инцидент произошел в воскресенье, 15 марта, в 14:05 у дома № 29 по улице Карельской в городе Сортавале.
«38-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости»,
- уточняется в сводке ГИБДД.
Девочка получила травмы. Она была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.