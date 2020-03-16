Две бытовки загорелись в столице Карелии

Субботним вечером 14 марта, в 19 часов 21 минуту, на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Братьев Озеровых горит бытовка. Когда пожарные прибыли к месту вызова, то огнем была охвачена одна из бытовок и пламя уже стало перекидываться на соседнюю бытовку.

Профессионалам потребовалось пять минут, чтобы остановить распространение огня, затем пожар был ликвидирован полностью. В результате пожара строение бытовки было повреждено огнем. Кроме того, была повреждена стена второй бытовки на площади четыре квадратных метра.

По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты. Всего же за пятницу и прошедшие выходные в Петрозаводске произошло два пожара.